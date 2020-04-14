Daha katı tedbirlere ihtiyaç var

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Genel Merkez’de basın toplantısı yapan Öztrak, özetle şöyle konuştu: “Salgınla mücadele sürecinde bilimin ışığında atılan her adımı destekledik, katkı verdik, veriyoruz. Gecikmelere ve yetersizliklere dikkat çektik, çekmeye de devam edeceğiz. Biz ilk günden itibaren, şu önemli gerçeğin altını çizip duruyoruz. Mücadele kesin, katı ve yaygın tedbirlere ihtiyaç var. Bu hafta sonunda genel sokağa çıkmama tedbiri uygulandı. Ancak doğru bir karar; ‘yanlış biçimde’, ‘yanlış zamanda’, ‘yanlış bir iletişimle’ uygulanınca hayati bir yanlışa neden oldu. Bu hayati hatanın sahibi ve sorumlusu kim? İçişleri Bakanı bu yasağı açıklarken, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde’ dedi. İşler sarpa sarınca da olan bitenden ‘şahsım’ sorumludur diyerek istifa etti. İstifası gece yarısı, Erdoğan tarafından geri çevrildi.

(MİT Kanunu düzenlemesi) Gece yarısı, bir önerge ile TBMM’de görüşülmekte olan infaz yasasından yararlanmayacak suçlar arasına MİT Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanları ekliyorsunuz. Niçin? Şu anda bu suçlardan tutuklu gazeteci arkadaşlar var. İnadına, tamamen ısmarlama elbise dikerek düzenleme yapıyorsunuz.”