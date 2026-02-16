×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Daha kaç kez kurşunlanacak

Güncelleme Tarihi:

#Kuyumcu Saldırısı#Kağthane#Duygu G.
Daha kaç kez kurşunlanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 07:00

Kuyumcu Duygu G.’nin daha önce 6 kez kurşunlanan işyeri, bir gün arayla motosikletli kasklı saldırganlar tarafından 2 kez daha kurşunlandı. Polis hem motosikleti kullanan hem de ikinci olayda silahı ateşleyen 18 yaşındaki M.A.A.’yı yakaladı.

Haberin Devamı

İSTANBUL’un Kağıthane ilçesinde 5 Aralık’ta kasklı 2 şüpheli motosikletle bir kuyumcunun önüne geldi. Şüpheliler burada tabancayla işyerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün aynı kuyumcunun önüne yine motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri işyerine ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Daha kaç kez kurşunlanacak

BABASI TEŞHİS ETSE DE REDDETTİ

İlk olayda motosikleti kullanan şüphelinin, ikinci olayda ateş açan saldırgan olduğu belirlendi. Kimliğinin M.A.A. (18) olduğu öğrenilen şüpheli yakalandı. Hakkında ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem başlatılan M.A.A. tutuklandı.

Haberin Devamı

Daha kaç kez kurşunlanacak

Tutuklanan M.A.A. ifadesinde, “Olay günü nerede olduğumu tam olarak hatırlamıyorum. Alkollü olduğum için evde veya otelde olabilirim. Bu olayı ben gerçekleştirmedim. Babam her ne kadar beni teşhis etmiş olsa da motoru kullanan ben değilim” dedi.

Daha kaç kez kurşunlanacak

Daha kaç kez kurşunlanacak

Silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu dükkânının geçtiğimiz aylarda 6 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı, 14 yaşındaki 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan Duygu G.’nin (40) boşanmak istediği yurtdışındaki eşi Özkan G. (43) tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı.

Daha kaç kez kurşunlanacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuyumcu Saldırısı#Kağthane#Duygu G.

BAKMADAN GEÇME!