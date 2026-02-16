Daha kaç kez kurşunlanacak

Haberin Devamı

İSTANBUL’un Kağıthane ilçesinde 5 Aralık’ta kasklı 2 şüpheli motosikletle bir kuyumcunun önüne geldi. Şüpheliler burada tabancayla işyerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün aynı kuyumcunun önüne yine motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri işyerine ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

BABASI TEŞHİS ETSE DE REDDETTİ

İlk olayda motosikleti kullanan şüphelinin, ikinci olayda ateş açan saldırgan olduğu belirlendi. Kimliğinin M.A.A. (18) olduğu öğrenilen şüpheli yakalandı. Hakkında ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem başlatılan M.A.A. tutuklandı.



Tutuklanan M.A.A. ifadesinde, “Olay günü nerede olduğumu tam olarak hatırlamıyorum. Alkollü olduğum için evde veya otelde olabilirim. Bu olayı ben gerçekleştirmedim. Babam her ne kadar beni teşhis etmiş olsa da motoru kullanan ben değilim” dedi.

Silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu dükkânının geçtiğimiz aylarda 6 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı, 14 yaşındaki 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan Duygu G.’nin (40) boşanmak istediği yurtdışındaki eşi Özkan G. (43) tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı.