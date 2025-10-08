×
Daha düğün çiçeği bile solmadan katledildi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 07:00

Tunay Acar, 20 gün önce evlendiği Keziban Acar’ı av tüfeğiyle katletti.

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’ndeki 6 katlı apartmanının 5’inci katındaki daireden dün 01.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Apartmanda oturanlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İKİSİNİN DE BİRER ÇOCUĞU VAR

Adrese giden ekipler, taksici olan ancak bir süredir çalışmadığı öğrenilen Tunay Acar’ın (42) 20 gün önce evlendiği ve bir restoranda garson olarak çalışan eşi Keziban Acar’ı (42) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Tunay Acar’ın ilk evliliğinden olan oğlunun da aynı evde yaşadığı ancak olay anında dışarıda olduğu öğrenildi. Keziban Acar’ın da ilk evliliğinden bir kızı olduğu ifade edildi. Çiftin cansız bedenleri polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

 

