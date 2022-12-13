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Daha 18 yaşındaydı... Kaza kurşunu can aldı

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#Zuhal Ebrar Yıldız#Polis#İstanbul
Daha 18 yaşındaydı... Kaza kurşunu can aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

7 ayrı gasp suçundan aranan 2 kişi, çaldıkları motosikletlerle polisten kaçtı. Polis ekiplerinin şüphelileri durdurmak için açtığı ateş, yoldan geçen Zuhal Ebrar Yıldız’ın ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan polis memurlarından biri tutuklandı.

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İSTANBUL Beyoğlu’nda polis ekipleri önceki gün 20.30 sıralarında, 7 ayrı gasp suçundan aranan 19 yaşındaki B.P. ve 27 yaşındaki S.Ç.’nin Kaptanpaşa Mahallesi’nde olduğunu belirledi. İki motosiklet çalan iki şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Bu sırada merdivenlerden inen polisler, şüphelilere doğru ateş etti. Polislerin silahından çıkan mermilerden ikisi, o sırada yoldan geçen Zuhal Ebrar Yıldız’a (18) isabet etti. Polisler ilk müdahalesini yaptıkları Yıldız için ambulans istedi. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olaya karışan iki polis memuru gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memurlarından A.D. tutuklandı.

Zuhal Ebrar Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından dün ailesine teslim edildi. Yıldız’ın cenazesi, ikindi vakti Sinanpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı’nda toprağa verildi

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‘SAVCI OLMAK İSTİYORDU’

Zuhal Ebrar Yıldız’ın kuzeni Oğuzhan Yıldız, “Zuhal savcı olmayı hayal ediyordu. Babaannesinin evine bir şeyler almak için gitmiş. Bu sırada kaza kurşunuyla hayatını kaybetti” dedi. Diğer kuzeni İsmail Yavuz ise “Beyoğlu ve Şişli emniyet müdürleri evimize geldiler. Konunun peşini bırakmayacaklarını söylediler. Zuhal’in ağabeyi de askerde. Tam olarak ne olduğundan haberi yok. İSTANBUL’a geliyor” diye konuştu.

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#Zuhal Ebrar Yıldız#Polis#İstanbul

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