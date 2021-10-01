Daha 17 yaşındaydı... Büşra’nın katiline tahliye

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Tokat’ta 31 Aralık’ta lise öğrencisi Büşra Hanife Konyar (17) alışveriş sonrası eve dönerken yol ortasında aniden yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan Konyar’ın başına yorgun bir merminin isabet ettiği ortaya çıkmıştı. 6 gün yoğun bakımda kalan Konyar kurtarılamamıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Konyar’ın başına isabet eden yorgun mermiyi Ömer Kaya adlı şahsın ateşlediği tespit edilmişti. Alkolün etkisiyle havaya ateş ettiğini iddia eden Kaya pişman olduğunu söylemişti.

‘ÖLDÜRMENİN CEZASI YOKMUŞ’

Kaya hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması çarşamba günü görüldü. Dava dosyasını inceleyen mahkeme, Kaya’ya bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kaya’ya verilen hapis cezası indirimle 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Tutukluluk süresini göz önüne alan mahkeme 9 aydır tutuklu olan Ömer Kaya hakkında tahliye kararı verdi.

Konyar Ailesi hem verilen cezaya hem de tahliye kararına tepki gösterdi. Baba İbrahim Konyar tepkisini, “Yerin üstündekilere adalet varmış, yerin altındakilere adalet yokmuş.

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Öldürmenin cezası yokmuş, onu anladık” sözleriyle dile getirdi. Konyar Ailesi’nin avukatı Hasan Efe Uyar ise hem sanığa verilen ceza miktarına hem de sanık için verilen tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi.