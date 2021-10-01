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Daha 17 yaşındaydı... Büşra’nın katiline tahliye

#Hanife Konyar#Yorgun Mermi#Ölüm
Daha 17 yaşındaydı... Büşra’nın katiline tahliye
İdris Emen

Havaya ateş açarak yorgun mermiyle liseli Büşra Hanife Konyar’ın ölümüne neden olan Ömer Kaya’ya verilen 5 yıl 4 ay hapis cezası indirimle 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. 9 ay tutuklu kalan Kaya için verilen tahliye kararı ise Konyar Ailesi’ni isyan ettirdi.

Büşranın akılalmaz ölümüBüşranın akılalmaz ölümü
Büşranın akılalmaz ölümü

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Tokat’ta 31 Aralık’ta lise öğrencisi Büşra Hanife Konyar (17) alışveriş sonrası eve dönerken yol ortasında aniden yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan Konyar’ın başına yorgun bir merminin isabet ettiği ortaya çıkmıştı. 6 gün yoğun bakımda kalan Konyar kurtarılamamıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Konyar’ın başına isabet eden yorgun mermiyi Ömer Kaya adlı şahsın ateşlediği tespit edilmişti. Alkolün etkisiyle havaya ateş ettiğini iddia eden Kaya pişman olduğunu söylemişti.

Hanife Büşra Konyar yorgun mermi kurbanı oldu

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‘ÖLDÜRMENİN CEZASI YOKMUŞ’

Kaya hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması çarşamba günü görüldü. Dava dosyasını inceleyen mahkeme, Kaya’ya bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kaya’ya verilen hapis cezası indirimle 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Tutukluluk süresini göz önüne alan mahkeme 9 aydır tutuklu olan Ömer Kaya hakkında tahliye kararı verdi.

Konyar Ailesi hem verilen cezaya hem de tahliye kararına tepki gösterdi. Baba İbrahim Konyar tepkisini, “Yerin üstündekilere adalet varmış, yerin altındakilere adalet yokmuş.

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Daha 17 yaşındaydı... Büşra’nın katiline tahliye

Öldürmenin cezası yokmuş, onu anladık” sözleriyle dile getirdi. Konyar Ailesi’nin avukatı Hasan Efe Uyar ise hem sanığa verilen ceza miktarına hem de sanık için verilen tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi.

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#Hanife Konyar#Yorgun Mermi#Ölüm