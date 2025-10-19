×
Gündem Haberleri

Daha 16 yaşında Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, ölü doğum yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 16:49

Zonguldak Çaycuma'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk ölü doğum yaptı. Olayla ilgili soruşturma yapılırken küçük kız tedavi altına alındı.

Zonguldank'ın Çaycuma ilçesinde B.T. (16) karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı. B.T. tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLK MUAYENEDE DOĞUM YAPTIĞI ANLAŞILDI!

Olay, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı.

BEBEK ANNE KARNINDA ÖLDÜ

Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı.

BEBEĞİN BABASI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

