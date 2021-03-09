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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Daha 15 yaşındaydı... Tamer Arslan'ın ölümünde korkunç şüphe

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Daha 15 yaşındaydı... Tamer Arslan'ın ölümünde korkunç şüphe

İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Tamer Arslan, yakınları tarafından evde ölü bulundu. 15 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceği içtiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan 15 yaşındaki Tamer Arslan'ı yakınları öğle saatlerinde uyandırmak için odasına girdi. Arslan'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

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ENERJİ İÇECEĞİ ŞÜPHESİ

16 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 15 yaşındaki çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Daha 15 yaşındaydı... Tamer Arslanın ölümünde korkunç şüphe

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