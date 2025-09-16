Daha 10 yaşında... Markette faciaya yol açıyordu

Haberin Devamı

BURSA’nın Nilüfer ilçesindeki bir zincir marketin şubesine geçen cuma günü 14.30 sıralarında giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp elindeki çakmakla yaktı. Yanan etiketi ortadaki kağıt havlu rulosu paketlerinden oluşan yığınının bulunduğu bölüme bırakıp koşarak marketten kaçtı. Kağıt havlular kısa sürede alev aldı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bazı ürünler zarar gördü. Polis ekipleri çocuğu tespit etmek için çalışma başlattı.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Görüntülerden kimliği tespit edilen M.R.K., aynı gün Cumhuriyet Mahallesi’nde bulundu. Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Daha önce Bağlarbaşı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangınla ilgili işlem gördüğü öğrenilen M.R.K., devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Psikolojik destek verilen çocuğun ailesi hakkında da işlem başlatıldı.