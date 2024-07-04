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Dağlık bölgede bulunan insan iskeleti JASAT timlerini harekete geçirdi

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#Bodrum#Muğla#JASAT
Dağlık bölgede bulunan insan iskeleti JASAT timlerini harekete geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 14:06

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki dağlık bölgede üzerinde mavi ceket olan ve bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen vücut bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili özel ekip kurup, geriye dönük kayıp ilanlarıyla DNA eşleşmesi için çalışma başlattı.

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Turgutreis-Akyarlar arasında Bayraktepesi mevkisindeki dağda yürüyüş yapanlar, dün üzerinde mavi ceket olup, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen bir iskeletle karşılaştı. Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler bölgede geniş çaplı inceleme yaparken, toplanan kemikler kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 AYLIK BOZULMA

Bölgede geniş çaplı araştırma yapan JASAT ekipleri, konunun aydınlatılması için özel ekip kurdu. Ekipler başta güvenlik kameraları olmak üzere bölgedeki fotokapanları incelemeye aldı. Ekipler başta Muğla ve Bodrum olmak üzere kayıp ilanları üzerinde DNA eşleşmesi olup, olmadığı konusunda geriye dönük tarama başlattı. İskeletin 6 aylık bozulma sonucu oluşabileceği üzerine durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bodrum#Muğla#JASAT

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