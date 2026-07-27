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Dağlık arazide kaybolan kadın 1 gün sonra sağ bulundu

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#Erzincan#Kayıp#Arama Kurtarma Çalışması
Dağlık arazide kaybolan kadın 1 gün sonra sağ bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:59

Erzincan'ın Keklikkayası köyünde dağlık arazide kaybolan 55 yaşındaki kadın, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bir gün sonra sağ olarak bulundu. A.K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Keklikkayası köyünde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.K. isimli 55 yaşındaki kadının dağlık alanda kaybolmasının ardından ekipler harekete geçti.

Bölgede başlatılan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando ekipleri katıldı. Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda A.K., kaybolduktan 1 gün sonra Mecdiye mevkisinde sağ olarak bulundu.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ve kontrolleri yapılan kadın, tedbir amaçlı ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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#Erzincan#Kayıp#Arama Kurtarma Çalışması

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