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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

Dağlık alanda mahsur kalan kadın ve oğlu kurtarıldı

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Dağlık alanda mahsur kalan kadın ve oğlu kurtarıldı
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ANTALYA'nın Kaş ilçesine arazi aracıyla çıktıkları dağlık alanda ayağı burkulan Nurdan Torun (74) ile oğlu, jandarma ve AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Polonya'da yaşayan ve Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi'ne arazi bakmak için gelen Nurdan Torun ve oğlu Kaan Torun, dün 4x4 arazi aracıyla Göksarnıç mevkisine çıktı. Araçtan inen Nurdan Torun'un yürürken ayağı burkuldu. Oğlu Kaan Torun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma timleri ve AKUT Kaş- Kalkan ekibinden 6 kişi sevk edildi. Nurdan Torun, oğlu ve araçları olay yerinden alınarak, Sarıbelen Mahallesi'ne getirildi. Buradan oğlu Kaan Torun'un kendi aracıyla Muğla'nın Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye götürdüğü Nurdan Torun tedaviye alındı.

Nurdan Torun ve oğlunun yanında adı öğrenilemeyen bir kadın daha olduğu belirtildi.

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