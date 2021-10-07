Dağlıca katili Gara’da vuruldu

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ÖRGÜT ÜYELERİNİ TEDAVİ EDİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 1999 yılında katılan ve uzun yıllar yurtiçinde çok sayıda eylemde yer alan Özcan Yıldız, MİT tarafından takibe alındı. MİT, terörist Yıldız’ın tüm hareket ağını sahadaki istihbarat kaynakları aracılığıyla yakından izledi. Bu kapsamda 2013 yılında Irak’ın kuzeyine kaçan Yıldız’ın, Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Sağlıkçı olması nedeniyle “Doktor Rodi” kod adını kullanan Yıldız’ın, geçen yıl örgüt üyelerinin tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara alanında görevlendirildiği de tespit edildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle hedef listesine alınan Yıldız, MİT’in Gara’da düzenlediği nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, “Üzerinden yıllar geçse de kanlı eylemlerde yer alan teröristlerin er ya da geç bulanarak etkisiz hale getirilme çalışmaları, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında kesintisiz olarak devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

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KANLARI YERDE KALMADI

Hakkâri’nin Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Jandarma Karakolu’na 19 Haziran 2012 tarihinde sabaha karşı PKK’lı teröristlerce 4 ayrı noktadan saldırı yapıldı. Askerlerin yanıt vermesi üzerine çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu, 16 asker de yaralandı. Çatışmalar sonrasında PKK’lılara karşı yapılan operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi.

IRAK’IN KUZEYİNDE 4 PKK’LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekâtı ile 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” dendi.