Son dakika haberi: Abdullah Ağar eski silah arkadaşını anlattı: ‘Dağların kartalı çöllerin aslanı’ydı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özel operasyon güçlerinde yıllarca görev yapan, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak yüzlerce komando yetiştiren Sezgin Erdoğan, tuğgeneral rütbesini geçtiğimiz yıl taktı. Yeni rütbesiyle İstanbul’daki 47. Komando Tugayı Komutanı olarak atandı. Birliği Suriye’nin İdlib kentinde görevdeydi. Rütbeyi takar takmaz birliğinin başına geçti.

REJİM TOPÇULARINI PÜSKÜRTTÜ

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı’ndan kısa süre önce, rejime bağlı topçu birliklerinin tugayına yönelik saldırısını durdurup geri püskürtmesiyle efsaneleşti. Tuğgeneral Erdoğan’ın topçu muharebesinde elde ettiği başarılarda rejime bağlı topçu birlikleri ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, komando tugaylarında, Özel Kuvvetler’de omuz omuza mücadele ettiği yakın silah arkadaşını, “Gerçekten çok başarılı bir arkadaşımızdı. Dağların kartalı, çöllerin aslanıydı. İdlib’de ölümcül topçu ateşlerini durdurup, geri püskürtmesiyle efsaneler arasına girmişti. Birlikte görev yaptığımız sırada teröristlerin korkulu rüyasıydı. Hepimizin başı sağolsun” sözleriyle anlattı. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile kızları Eylül ve Elif Naz ile birlikte

ÇANAKKALE’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan salıyı çarşambaya bağlayan gece görevi başında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı Tuğgeneral Erdoğan’ın şehit düştüğünü, “Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” açıklamasıyla duyurdu. Sezgin Erdoğan’ın Isparta’daki hâkim olarak görev yapan eşi Emine Erdoğan ile kızları Eylül ve Elif Naz acı haberi, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’ndan aldı. Tuğgeneral Erdoğan bugün memleketi Çanakkale’de toprağa verilecek.

TUNCELİ’DEN ACI HABER

◊ Tunceli Merkez Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30) hidrofor arızasını gidermek amacıyla gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı’nda kalp krizi geçirdi. Karakolda görevli sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülen Çatal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Çatal’ın cenazesi memleketi Isparta’ya gönderilecek. (◊ Ferit DEMİR/DHA)