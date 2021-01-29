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Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Dağlardaki karlar eriyince Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yükseldi

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Dağlardaki karlar eriyince Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yükseldi
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KOCAELİ'de yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başlayınca Yuvacık Barajı'ndaki su oranı, 12 milyon 790 bin metreküple yüzde 25 seviyesin yükseldi.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün sağlandığı 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son günlerde yağan yağmur ve kar nedeniyle artış gösterdi. 5 gün önce su seviyesi yüzde 16 iken son yağış ve karların erimeye başlamasıyla 12 milyon 790 metreküp ile yüzde 25 seviyesine yükseldi. İlerleyen günlerde barajdaki su seviyesinin daha da artış göstermesi bekleniyor.

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