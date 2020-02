‘Dağkeçisi yaşlıydı’

TARIM ve Orman Bakanlığı yetkilileri, av için para da ödenerek bakanlıktan izin alındığını, av bölgelerinin belli olduğunu, her yerde, her hayvanın avlanamadığını söyledi. Türk vatandaşlarının da dünyanın birçok yerine giderek avlanabildiğini kaydeden yetkililer, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

“Av turizmi kapsamında, mevzuata uygun olarak, para ödeyerek özel avlanma izni ve özel avlanma planı ile avcılık yapılabiliyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası sözleşmeler de var. ABD’li çift de izinli olarak avlandı. Elbette ki her yerde avlanamıyorlar. Her avcı izin aldığı alanda avlanıyor ve o alanda hangi hayvanların olduğu belli. Her hayvanın belli kotası var. Her hayvanı avlayamıyorlar. Avlanan hayvanlar genelde hasta, genetik deformasyonu olan, üreme yeteneği düşük, yaşlı ve erkek bireylerle, evcil hayvanlarla çiftleşe sonucu oluşan melez popülasyon oluyor. Avlanan bu dağkeçisi de yaşlı bir bireydi. Bu kıstaslar sayesinde bölgedeki hayvanların daha sağlıklı gelişmeleri sağlanıyor. Böylece yaban hayatına daha olumlu katkı sağlanıyor. Kaçak avcılığın da önüne geçiliyor. Yapılan av turizmi ile bölge köyler ile işbirliği yapılıyor ve elde edilen gelirin yüzde 60’ı çevre köylere veriliyor.”

YURTDIŞINDAN 1035 YABANCI AVCI GELİYOR

AMERİKALI kadın avcı Emieblcek Harris’in Adıyaman’da dağkeçisini avlaması, av turizmi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun geçen yıl yaptığı iki toplantıda avcılık ve av turizmine ilişkin bilgi verdi. Konuşmalar tutanaklara özetle şöyle geçti:

Erdem İsmetoğlu (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı): Doğadaki hayvanların, birçok türün zaman geçtikçe azalması söz konusu. Mesela yaban keçimiz Türkiye’de 35 bin, olması gereken sayı 200-250 bin; ceylanımız 16 bin, olması gereken 600 bin; yaban koyunumuz 20 bin, olması gereken 600-700 bin. Peki, niye böyle oluyor? Orman muhafaza memuru sayımız 250.

“İsmail Üzmez (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü): 2 bin 208 tane avlağımız bulunmaktadır. Av turizmiyle birlikte yurtdışından 1035 yabancı avcı geliyor ama, buradaki 7-8 milyon lira sadece kurumun aldığı, bunların katma değerle birlikte 300 milyon liralara kadar çıktığı bir gerçek.

Prof.Dr. Şağdan Başkaya (Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Bölümü): Av turizminde avlattığımız hayvan sayısı 500. En çok yaban keçisine kota veririz ve verdiğimiz kota 300 tane. (Umut ERDEM / ANKARA)