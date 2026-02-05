×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dağdan şehir merkezine indiler! 'Evlerimize yanaşmaya başladılar, sürü halinde dolaşıyorlar'

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Tarım Ve Hayvancılık#Kurt
Dağdan şehir merkezine indiler Evlerimize yanaşmaya başladılar, sürü halinde dolaşıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 10:30

Sert kış şartları nedeniyle kırsalda besin bulmakta güçlük çekip şehir merkezine inen kurtlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. İlçedeki bir vatandaş "Sürüler halinde dolaşıyorlar. Kar yağışı nedeniyle bu sene kurtlarla fazlasıyla haşır neşiriz" dedi.

Haberin Devamı

Kış mevsiminin sert geçmesi ve hayvanların içeri çekilmesi nedeniyle kurtlar şehir merkezine inmeye başladı. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi’nde görülen kurtlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaylalarda yiyecek bulmakta zorlanan kurtların mahalle aralarında dolaştığı görüntüler, vatandaşları tedirgin etti.

Dağdan şehir merkezine indiler Evlerimize yanaşmaya başladılar, sürü halinde dolaşıyorlar
"SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIYORLAR"

Kameralara yansıyan görüntüleri anlatan Mustafa Kayacı, "İlçemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz; bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı ve hayvanların içeri çekilmesi sebebiyle kurtlar dağdan şehir merkezine, evlerimizin ve ahırlarımızın yakınlarına yanaşmaya başladı. Bu durum zaman zaman evlerimizin güvenlik kameralarına yansımaya başladı, gözlerimizin önüne serildi ve bizi tedirgin ediyor; akşamları rahat bir şekilde dışarı çıkamıyoruz, sürüler halinde dolaşıyorlar. Kar yağışı nedeniyle bu sene kurtlarla fazlasıyla haşır neşiriz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Tarım Ve Hayvancılık#Kurt

BAKMADAN GEÇME!