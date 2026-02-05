Dağdan şehir merkezine indiler! 'Evlerimize yanaşmaya başladılar, sürü halinde dolaşıyorlar'

Haberin Devamı

Kış mevsiminin sert geçmesi ve hayvanların içeri çekilmesi nedeniyle kurtlar şehir merkezine inmeye başladı. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi’nde görülen kurtlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaylalarda yiyecek bulmakta zorlanan kurtların mahalle aralarında dolaştığı görüntüler, vatandaşları tedirgin etti.

Kameralara yansıyan görüntüleri anlatan Mustafa Kayacı, "İlçemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz; bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı ve hayvanların içeri çekilmesi sebebiyle kurtlar dağdan şehir merkezine, evlerimizin ve ahırlarımızın yakınlarına yanaşmaya başladı. Bu durum zaman zaman evlerimizin güvenlik kameralarına yansımaya başladı, gözlerimizin önüne serildi ve bizi tedirgin ediyor; akşamları rahat bir şekilde dışarı çıkamıyoruz, sürüler halinde dolaşıyorlar. Kar yağışı nedeniyle bu sene kurtlarla fazlasıyla haşır neşiriz" dedi.