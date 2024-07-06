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Dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobile isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı

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#Tunceli#Erzincan#Tunceli Devlet Hastanesi
Dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobile isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 21:44

Tunceli'de dağdan kopan kaya parçasının seyir halindeki otomobile isabet etmesi sonucu Deniz Doğan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Olay, Tunceli - Erzincan karayolunun 40’ıncı kilometresi, Zagge mevkisinde meydana geldi. O.T. (36) yönetimindeki 34 KV 4761 plakalı otomobille, seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası isabet etti. Kaya parçası, ön camdan içeri girdi. Olayda otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücü de olay yerinden 200 metre ilerde bulunan restorana ulaşıp, oradakilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobile isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı

Ekiplerin kontrolünde otomobilde yapılan incelemede ön koltuktaki Deniz Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü O.T. ile arka koltuktaki A.K. (20) ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doğan’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralılardan A.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Tunceli#Erzincan#Tunceli Devlet Hastanesi

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