Dağda yollarını kaybeden iki kardeşi AFAD ekipleri buldu

Merkezefendi ilçesinin kırsal Şirinköy Mahallesi'ndeki Başkarcı Dağı'na dün çıkan Gizem Güncüoğlu ile kardeşi Öktem Güncüoğlu, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybetti. Dağlık alandaki sarp ve çevresi uçurum olan bölgede kaybolan iki kardeş cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İki kardeşin bulunması için bölgeye AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki kardeş yerlerinin bulunması için cep telefonuyla bölgenin fotoğraflarını çekip, kurtarma ekiplerine gönderdi. Bölgeyi iyi bilen çobanların da yardımıyla, iki kardeşin yeri tespit edildi.

İKİ KARDEŞ GECEYİ ORMANDA GEÇİRDİ

Havanın kararması ve bölgenin tehlikeli olması nedeniyle ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına, günün ilk ışıkları ile yeniden başlandı. AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Köpekpınarı mevkisinde iki kardeşe ulaştı.

Geceyi ormanda geçiren iki kardeş, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis ekibi tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.