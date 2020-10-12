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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

Dağda mahsur kalan 2 kişi, 12 saatte ulaşılarak kurtarıldı

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Dağda mahsur kalan 2 kişi, 12 saatte ulaşılarak kurtarıldı
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DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları Karcı Dağı’nda mahsur kalan 2 kişi, 12 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan 2 kişi, 12 saatte ulaşılarak kurtarıldı
Denizli’de yaşayan Turan Evin ve Halil Yıldız, dün öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için Karcı Dağı’na çıktı. Akşamüzeri dönüş yolunda yollarını kaybeden 2 kişi, 112 Acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dağda mahsur kalanları bulmak için çalışma başlattı. Telefon görüşmeleri ile Evin ve Yıldız’ın yerini tespit eden ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle arama çalışmasına ara verdi. Sabah erkenden tekrar yola çıkan ekipler, 12 saat sonra mahsur kalan kişilere ulaştı.

1500 metre yüksekte, sarp bir bölgedeki iki kişi, AFAD ekiplerince sedyeyle dağdan indirildikten sonra 112 Acil servis ekiplerine teslim edildi. Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Evin ve Yıldız’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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