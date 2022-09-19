Dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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Erciyes Dağı Şeytan Tepesi mevkisinde dün saat 13.30 sıralarında Uğur Bayükke, iki dağcı arkadaşı İ.K., ve K.G.’yle Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan 3 dağcı, dönüş yolunda inmeye çalıştıkları sırada üzerlerine kaya parçaları düştü. Yaralanan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı. Güvenli bir şekilde indilen yaralı 3 dağcı, bölgeye gelen helikopterle hastaneye kaldırıldı. Uğur Bayükke, doktorların çabalarına kurtarılamadı. Diğer 2 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.