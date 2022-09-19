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Dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Kayseri#Dağcı#Uğur Bayükke
Dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 07:00

Kayseri’de Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren 3 dağcı, üzerlerine kaya parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, hayatını kaybetti.

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Erciyes Dağı Şeytan Tepesi mevkisinde dün saat 13.30 sıralarında Uğur Bayükke, iki dağcı arkadaşı İ.K., ve K.G.’yle Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan 3 dağcı, dönüş yolunda inmeye çalıştıkları sırada üzerlerine kaya parçaları düştü. Yaralanan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı. Güvenli bir şekilde indilen yaralı 3 dağcı, bölgeye gelen helikopterle hastaneye kaldırıldı. Uğur Bayükke, doktorların çabalarına kurtarılamadı. Diğer 2 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Kayseri#Dağcı#Uğur Bayükke

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