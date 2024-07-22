Dağcıları zirvede tipi vurdu... 1 kişi ayağı kırık bulundu

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Türkİye’nin farklı kentlerinden Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine giden 2 ayrı dağcı grubu, geçen perşembe günü 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na tırmandı. Gruplar, cumartesi sabahı zirveye ulaştı. Aynı sabah inişe geçen dağcılar, 5 bin 50 rakımda tipiye yakalandı. Olumsuz hava şartlarında 1’i kadın 3 dağcı kayboldu. Yerli rehberlerden oluşan ekip ile Van AFAD’dan 10 kişilik dağcı grubu, Ağrı AFAD’dan 4 kişilik profesyonel ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye doğru tırmanışa geçti. Kayıp dağcılardan birine zirveye yakın noktada rehberler ulaştı. Ayağının kırıldığı belirlenen ve 4 bin 400 metredeki kamp alanına indirilen yaralı dağcıya burada sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Yaralı dağcı daha sonra dağdan indirilip hastaneye kaldırıldı.

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Bu sırada kayıp dağcılardan Dilek Gökbulak ve Mehmet Metin Akkız’ı arayan rehber Resul Civaş ve 2 arkadaşı da 5 bin metrede iki defa yakınlarına yıldırım düşmesiyle tehlike atlattı. Kamp alanına dönen rehber Resul Civaş ve arkadaşları, diğer ekiplerden gelecek iyi haberi beklemeye başladı. Soğuk, sis ve fırtınanın olduğu Ağrı Dağı’nda diğer rehberlerin, UMKE ve AFAD ekiplerinin kayıp iki dağcıyı bulmak için çalışmaları dün gün boyu sürdü. Van ve Ağrı AFAD’dan sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışması zor şartlarda sürdü. AFAD ekiplerinin talebi üzerine çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da kullanıldı.