Dağ köylerine havadan yardım zinciri

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Depremin vurduğu Hatay’ın merkezinde kurtarma çalışmaları devam ederken köyler de yakın takipte. Jandarma helikopterleri düzenli olarak buralara yardım taşıyor. 6 helikopter günde yaklaşık 50 sefer yaparak köylülerin ihtiyacını karşılıyor.

HER GÜN LİSTE ÇIKARILIYOR

Yapılan listeye göre sırayla gidiliyor. Seferlerden birine ben de katıldım, yardım giden 7 köyü dolaştım. Özellikle yükseklerdeki dağ köyleri daha az etkilenmiş, ağır bir yıkım yok. Ancak insanlar evlerine girmeye korkuyor. Çadırlarda ya da arabalarında kalıyorlar. Hatay merkezden de köylere gidenler var. O yüzden buralara sık yardım çok önemli.





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HÜRRİYET HELİKOPTERDE

Hatay’dan havalandığımız helikopterle 7 köy gezdik. Her uğradığımız köyde yardım kolilleri tek tek indirildi, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

DÜZ ALAN BULMAK ZOR

Helikopterlerin yakıt ikmali havaalanında yapılıyor. Bazı köylerde inmek için yeterli düz alan bulmak da zor. Ama şimdiye kadar bir aksaklık yaşanmamış. Köylüler helikopterin ineceği alana yakın bir yerde bekliyor. helikopter indikten sonra görevlinin işaretiyle yavaş yavaş alana geliyorlar. Bu sürece alışmışlar.

KOLİLER DAĞITILIYOR

Düzenli bir zincir oluşturup yardımları alıyorlar. Özellikle bir ihtiyaçları varsa bunu da gelen görevlilere belirtiyorlar. Yardımlar esas itibarıyla gıda ve giysilerden oluşuyor. İlaç ve temizlik maddeleri de var. Son olarak Yayladağı’nın Çamala ve Hisarcık köylerine geçtik. Çamala’da durum çok iyi, hasarlı bina yok. Hisarcık da çok etkilenmemiş.

ŞOKTAYIZ HÂLÂ SALLANIYORUZ









Hamamiskanı adlı köyde İbrahim Atlı ile konuştum. “Psikolojimiz bozuldu” diyor. Fatma Atlı da şokta: “Yardımlar düzenli geliyor, o bakımdan sıkıntımız yok ama korkuyoruz, hâlâ artçılar oluyor ve sallanıyoruz.”

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JANDARMA SAHADA

Hatay şehir merkezindeki enkazlarda yoğun çalışmalar var. Güzel haberler de geliyor. Dün sabah Asya adlı 2 yaşındaki bir çocuk jandarma ekiplerince enkazdan sağ çıkarıldı. Bu arada köylere de yardımlar devam ediyor. Bu yardımlar jandarmanın sevk ve idaresinde. Hatay’da yaklaşık 15 bin kişilik jandarma birlikleri var. Özel eğitimli JAK, JÖH gibi birliklerin yanı sıra asayişi sağlayan diğer birimler ile Ankara’daki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 3 bin 600 öğrencisi de sahada. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde çalışıyorlar.

KÖYLÜLER UZAKTAN EL SALLIYOR: ‘BİZİM HER ŞEYİMİZ VAR BAŞKA KÖYE GÖTÜRÜN’

Helikopterle Kızılkaya Köyü’ne iniyoruz. Burası Kırıkhan’a bağlı bir ova köyü. Ama köylüler uzaktan “İstemiyoruz” anlamına gelen işaretler yapıyor. Sonra içlerinden biri koşarak helikopterin yanına geliyor ve “Bugün bize yardım geldi, ihtiyacı olan başka bir köye götürün” diyor. Boğazımız düğüm düğüm, kolileri helikoptere geri yükleyip başka köye doğru yola çıkıyoruz.

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KOMANDO GÖREVDE

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları, şehirlerin ve kurulan çadır kentlerin güvenliğinin sağlanması için birçok ildeki komando birlikleri de bölgeye sevk edildi. Manisa Kırkağaç’tan gelen bin 600 Jandarma Komando ise depremde en çok etkilenen Hatay ve ilçelerinde görev almaya başladı.

GÖNÜLLÜLER AŞ DAĞITIYOR









Deprem bölgelerinde AFAD, Kızılay, STK’lar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen bağımsız gönüllüler harıl harıl çalışıyor. Kurulan noktalarda depremzedelere sıcak yemek dağıtılıyor. Bir yandan AFAD çadırkentler de oluşturmaya başladı. Afetten etkilenenlerin gıda ve barınma sorunları çözülmeye çalışılıyor. Birçok gönüllü de başta battaniye ve giyim malzemeleri olmak üzere getirdikleri yardımları depremzedelere dağıtıyor.