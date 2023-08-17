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Dağ: Hedefimiz İzmir’i de almak

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Hamza Dağ#İzmir
Dağ: Hedefimiz İzmir’i de almak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Üzerimize düşen; gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde evvela Gümüşhane gibi kendi yönetimimizde olan şehirleri kazanmak" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ‘2023 Şehir Buluşmaları’ etkinliği kapsamında Gümüşhane’de muhalefete şöyle yüklendi: “Üzerimize düşen; gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde evvela Gümüşhane gibi kendi yönetimimizde olan şehirleri kazanmak. Yine bir tık ötesi; benim de 4 dönem milletvekilliği yaptığım, uzun yıllar CHP’de olan ama ‘Artık yeter, bana da hizmet lazım’ diyen İzmir gibi belediyeleri almak. Bizim derdimiz millete hizmet, CHP’nin derdi makam sevdasıdır. Önce değişim diyerek yola çıkarlar baktılar değişimden bir şey çıkmazsa bu sefer mevcut belediye başkanı iken aday açıklamak zorunda kalırlar.”

 

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#AK Parti#Hamza Dağ#İzmir

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