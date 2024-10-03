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Dağ evinde yanmış cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda gerçek ortaya çıktı

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#Cinayet#Düzce#Emre Başoğlu
Dağ evinde yanmış cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 14:58

Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun (26) birlikte yaylaya gittiği arkadaşı Mehmet Ali Türken (19) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Olay, 29 Eylül'de, Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da meydana geldi. Dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu.

Dağ evinde yanmış cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda gerçek ortaya çıktı

Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Başoğlu ile yaylaya gittiği belirlenen arkadaşı Mehmet Ali Türken gözaltına alındı. Türken'in jandarmada verdiği ifadede, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Dağ evinde yanmış cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda gerçek ortaya çıktı

Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

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Dağ evinde yanmış cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda gerçek ortaya çıktı

Mehmet Ali Türken'in olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından, 'En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı, buna da 'Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak' notunu düştüğü tespit edildi. Türken, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Dağ evinde yanmış cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda gerçek ortaya çıktı

Dağ evinde yanmış cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda gerçek ortaya çıktı

 

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#Cinayet#Düzce#Emre Başoğlu

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