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D Tech Cloud yenilikçi teknolojileri tanıttı

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#D Tech Cloud#İstanbul Wyndham#IDC Hybrid Cloud Roadshow 2024
D Tech Cloud yenilikçi teknolojileri tanıttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:00

D Tech Cloud, 12 Aralık’ta İstanbul Wyndham Levent’te gerçekleştirilen IDC Hybrid Cloud Roadshow 2024 etkinliğinin sponsorlarından biri oldu.

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Etkinlikte, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik eden hibrit bulut çözümleri ve yenilikçi teknolojiler katılımcılarla buluştu. D Tech Cloud da katılımcılara dijital dönüşüm ve hibrit bulut teknolojilerindeki uzmanlığını aktarırken, bulut optimizasyon stratejileri ile işletmelerin hem maliyetlerini düşürmelerine hem performans artırmalarına yardımcı olacak yenilikçi yöntemleri paylaştı. Organizasyonda ayrıca iş ortakları ve müşterilere D Tech Cloud’un geniş ekosistemindeki fırsatları ve iş birliği imkânları tanıtıldı. Müşterilerine esneklik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlayan ileri teknoloji bulut çözümleri sunan D Tech Cloud, müşterilerine sunduğu yenilikçi çözümlerle hibrit bulut stratejilerini güçlendirmeyi amaç ediniyor.

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#D Tech Cloud#İstanbul Wyndham#IDC Hybrid Cloud Roadshow 2024

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