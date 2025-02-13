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D Tech Cloud, Microsoft Siber Güvenlik Günü'ne premium sponsor olarak katıldı

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#Microsoft Siber Güvenlik Günü#D Tech Cloud#Sponsor
D Tech Cloud, Microsoft Siber Güvenlik Gününe premium sponsor olarak katıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 21:33

Microsoft Siber Güvenlik Günü'ne premium sponsor olarak katılan D Tech Cloud, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik eden hibrit bulut çözümleri ve teknolojileri katılımcılarla buluşturdu.

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Ankara'da bir otelde dün Microsoft Siber Güvenlik Günü, etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında D Tech Cloud, kamu sektörü dijital güvenlik çözümleri paylaşırken, dijital dönüşüm ve hibrit bulut teknolojilerindeki gelişmeleri aktardı. Güvenli ve bağımsız bulut çözümlerinin öneminden bahsedilen etkinlikte, Bulut Optimizasyon Stratejileri ile işletmelerin maliyetlerini düşürerek performanslarını artırmalarına yardımcı olacak yöntemler de paylaşıldı.

D Tech Cloud, Microsoft Siber Güvenlik Gününe premium sponsor olarak katıldı

Şirketin ekosistemindeki fırsatlar tanıtılırken, D Tech Cloud Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetim Direktörü Mehmet Emre Ateş ve Bulut Güvenliği Mimarlı Barış Genç tarafından ‘Sovereign Cloud and Confidential Computing’ başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

 

 

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#Microsoft Siber Güvenlik Günü#D Tech Cloud#Sponsor

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