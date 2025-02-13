D Tech Cloud, Microsoft Siber Güvenlik Günü'ne premium sponsor olarak katıldı

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Ankara'da bir otelde dün Microsoft Siber Güvenlik Günü, etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında D Tech Cloud, kamu sektörü dijital güvenlik çözümleri paylaşırken, dijital dönüşüm ve hibrit bulut teknolojilerindeki gelişmeleri aktardı. Güvenli ve bağımsız bulut çözümlerinin öneminden bahsedilen etkinlikte, Bulut Optimizasyon Stratejileri ile işletmelerin maliyetlerini düşürerek performanslarını artırmalarına yardımcı olacak yöntemler de paylaşıldı.

Şirketin ekosistemindeki fırsatlar tanıtılırken, D Tech Cloud Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetim Direktörü Mehmet Emre Ateş ve Bulut Güvenliği Mimarlı Barış Genç tarafından ‘Sovereign Cloud and Confidential Computing’ başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.