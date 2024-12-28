D-Smart ile hafta sonu evde sinema gecesi

Haberin Devamı

ÇAKALLAR YİNE İŞ BAŞINDA

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, komedi ve macera türündeki ‘’Çakallarla Dans 5’’, izleyicilere kahkaha dolu anlar vadediyor. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçin, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu ve Çağla Irmak’ın yer aldığı film, çakallar grubunun birbirinden komik ve hareketli macerasını konu alıyor.

Hâkim kararıyla birbirlerine 100 metre uzak durma şartıyla tahliye olan çakallar ekibi için bu durum oldukça zordur. Bu sırada Kayınço Gökhan, geçmişte yaşadığı bir ilişkiden bir kızı olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe Sinan ile birliktedir. Gökhan, Sinan’la Leyla’yı ayırmak için çakallar ekibinden yardım ister ve yasağı delip eğlence dolu bir maceraya atılırlar.

“Çakallarla Dans 5”, 28 Aralık Cumartesi 20.00’de MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da.

Haberin Devamı

RİNGLERİN VE AŞKIN TUTKULU HİKAYESİ: DELİORMANLI

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, aksiyon ve dram türündeki “Deliormanlı”, izleyiciyi heyecan dolu bir hikâyeye davet ediyor. Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Gürkan Uygun, Ünal Silver, Danny Williams, Sema Poyraz, Derya Şensoy ve Murat Serezli’nin ekranı paylaştığı film, milli boksör Deliormanlı’nın hayat mücadelesini konu alıyor.

Avrupa şampiyonu milli boksör Savaş Türkyılmaz, nam-ı diğer “Deliormanlı”, karısının ölümünden sonra ringleri bırakıp ortadan kaybolur. Ancak annesinin tedavi masraflarını karşılamak için yeniden ringlere dönme kararı alır. Bu süreçte, ünlü televizyoncu Hülya Yiğit’le yolları kesişir ve ikili arasında bir aşk doğar. Büyük final maçına hazırlanan Deliormanlı ve Hülya, mafya babası Tahsin Kara’nın oyunlarıyla karşı karşıya kalır. Aksiyon, dram ve aşkla örülü bu hikâye hafta sonuna renk katacak.

“Deliormanlı”, 29 Aralık Pazar 20.00’de MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da.