D-Smart GO’da Ramazan’a özel seçki: Bir ramazan akşamı

19 Şubat itibarıyla platformda açılacak kategori; Ramazan’ın manevi atmosferine, kültürel birikimine ve paylaşım geleneğine eşlik eden programlardan belgesellere, sohbetlerden mutfak içeriklerine uzanan zengin bir içerik dünyası sunuyor.

BİR RAMAZAN AKŞAMI

Ramazan boyunca her akşam iftar saatinde Kanal D ekranlarında canlı yayınlanacak kategoriye de adını veren “Bir Ramazan Akşamı” programı Ramazan’ın manevi değerini ekranlara taşıyacak. İslam aleminin hasretle beklediği On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusundan gerçekleştirilecek canlı yayınlarla izleyicilerin evlerine konuk olacak.

İSLAM TARİHİNE YOLCULUK



İslam tarihinin dönüm noktalarına odaklanan “İslam Tarihinden Notlar”, Prof. Dr. Aydın Usta ve Prof. Dr. Haşim Şahin’in anlatımıyla İslamiyet’in dünya tarihinde yarattığı dönüşümü, farklı coğrafyalarda kurulan medeniyetleri ve öne çıkan isimleri izleyiciyle buluşturuyor.

RAMAZAN SOFRALARINA İLHAM VEREN LEZZETLER



Ramazan sofralarına ilham veren programlar arasında, sevilen şef Arda Türkmen’in iftar menüleri hazırladığı “Arda’nın Ramazan Mutfağı” ile Sahrap Soysal’ın konukları ve tarifleriyle ekranlara geldiği “Sahrap’la İftar Sofrası” da yer alıyor. Pratik ve lezzetli tarifler arayanlar için “Mutfak Yusuf’u ile İftarlık Tarifler” de seçkinin dikkat çeken yapımları olarak öne çıkıyor.

SAHUR VAKTİ MANEVİ BULUŞMA



M. Fatih Çıtlak’ın sahur vaktinde izleyicilerle buluştuğu “M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti”; Kur’an-ı Kerim’den ayetler, hadisler, peygamber efendimizin hayatından kesitler ve ilahiler eşliğinde Ramazan’ın manevi atmosferini ekranlara taşıyor.

İNANÇ VE KÜLTÜRÜN İZİNDE



Belgesel içerikler arasında yer alan “Kâbe ve Hac”, Kabe’yi ve hac ibadetinin tarihsel yolculuğunu mercek altına alırken “Dinler Tarihi”, Prof. Dr. Kürşat Demirci ve Nermin Hatay’ın anlatımıyla antik çağlardan günümüze tüm inançların izini sürüyor.

BİLİM TARİHİNE FARKLI BİR BAKIŞ



Bilim tarihi için farklı bir perspektif sunan “İslam Modern Dünyayı Nasıl İnşa Etti?” belgeseli, Orta Çağ’da Arapça konuşan bilim insanlarının matematikten astronomiye, tıptan mühendisliğe uzanan keşiflerinin modern dünyanın gelişimine neler kattığını araştırıyor. Dr. Hayat Sindi ve Prof. Jim Al-Khalili’nin anlatımıyla hazırlanan yapım, bilim tarihine alternatif bir bakış açısı ortaya koyuyor.

D-Smart GO’nun Ramazan seçkisi “Bir Ramazan Akşamı”; dopdolu bilgi, lezzet ve kültürel içerikleriyle ekran başındakilere farklı bir deneyim vadediyor.