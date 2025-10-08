×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

D-100'deki tehlikeli show pahalıya patladı!

Güncelleme Tarihi:

#D-100#Trafik#Tehlike
D-100deki tehlikeli show pahalıya patladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 11:29

Bolu'da motosikletinin üzerine uzanarak D-100 karayolunda ilerleyen sürücü çevredekilerin ihbarı sonucu yakayı ele verdi. Trafiği tehlikeye atan sürücüye 49 bin 680 TL ceza kesildi.

Haberin Devamı

Bolu’da D-100 kara yolu üzerinde motosikletini yüzüstü üzerine uzanıp kullanarak trafiği tehlikeye düşüren kasksız sürücüye 49 bin 680 TL ceza kesildi.

YOLDAN GEÇENLER GÖRÜNTÜLEDİ

D-100 kara yolunda yüzüstü üzerine uzandığı motosikletle araçların sağından hızla geçerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi. O anların sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği S.U.’ya ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 49 bin 680 TL para cezası kesti. S.U. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

D-100deki tehlikeli show pahalıya patladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#D-100#Trafik#Tehlike

BAKMADAN GEÇME!