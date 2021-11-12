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D-100'de zincirleme kaza trafiği felç etti

#İstanbul#Bahçelievler#D-100 Karayolu
D-100de zincirleme kaza trafiği felç etti

İstanbul Bahçelievler'de D-100 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik akışı bir süreliğine tamamen durdu. Yaralının olmadığı zincirleme kazada bazı araçlar metrobüs hattının olduğu bariyerlere çarptı.

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Zincirleme kaza saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında 34 CC 2804 plakalı Bulgaristan Konsolosluğu’na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

D-100de zincirleme kaza trafiği felç etti

Kazaya karışan 3 aracın hemen arkasında seyreden araçlar yavaşlayınca onların da arkasından hızla gelen iki araç, kaza için yavaşlayan diğer araçlara çarptı. Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi.

D-100de zincirleme kaza trafiği felç etti

Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametine trafik bir süre tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafik yoğunluğu da Merter’e kadar uzandı.

D-100de zincirleme kaza trafiği felç etti

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#İstanbul#Bahçelievler#D-100 Karayolu

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