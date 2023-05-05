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D-100’de yüzlerce damacana yola saçıldı

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#İstanbul#D100#İstanbul Haberleri
D-100’de yüzlerce damacana yola saçıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 10:58

Bakırköy D-100 yanyolda viraja hızlı giren TIR'daki yüzlerce damacana yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Yoldaki damacanaların toplanıp başka bir kamyonete yüklenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Kaza saat 09.00 sıralarında Bakırköy D100 Şirinevler Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 06 BZA 672 plakalı TIR şoförü, D100 yanyoldan Bahçelievler istikametine giden virajlı yola hızla girdi.

D-100’de yüzlerce damacana yola saçıldı

TIR'ın dorsesinde yüklü olan su dolu damacanalar, brandaları yırtarak yola devrildi. Kaza sonrası kavşaktan Bahçelievler’e bağlanan yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi.

D-100’de yüzlerce damacana yola saçıldı

Ekipler yolun girişini kapatarak araçları İncirli istikametine yönlendirdi. Kapanan yol nedeniyle yanyoldaki trafik Çobançeşme Kavşağına kadar uzadı. Su firmasının yetkilileri yola devrilen yüzlerce damacanayı olay yerine getirdikleri kamyonete yükledi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından damacanaların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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D-100’de yüzlerce damacana yola saçıldı

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