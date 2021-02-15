MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriD-100’de yoğun trafik! Bazı noktalarda trafik tamamen durdu…
GeriGündem D-100’de yoğun trafik! Bazı noktalarda trafik tamamen durdu…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

D-100’de yoğun trafik! Bazı noktalarda trafik tamamen durdu…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
D-100’de yoğun trafik! Bazı noktalarda trafik tamamen durdu…
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştuğu görüldü. Öte yandan Beylikdüzü’nde aniden bastıran karın metrobüs seferlerini de durdurduğu öğrenildi.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle metrobüsler de yolda kaldı. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu. Araçlar yolda kaldı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde saat 16.30 sıralarında gök gürültülü kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kuvvetli yağışla yollar beyaza büründü trafik durdu. Metrobüs seferleri de dururken yolu açmak için çalışma sürüyor.

D-100’de yoğun trafik Bazı noktalarda trafik tamamen durdu…

D-100’de yoğun trafik Bazı noktalarda trafik tamamen durdu…


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle