D-100’de yoğun trafik! Bazı noktalarda trafik tamamen durdu…
İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştuğu görüldü. Öte yandan Beylikdüzü’nde aniden bastıran karın metrobüs seferlerini de durdurduğu öğrenildi.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle metrobüsler de yolda kaldı. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu. Araçlar yolda kaldı.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde saat 16.30 sıralarında gök gürültülü kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kuvvetli yağışla yollar beyaza büründü trafik durdu. Metrobüs seferleri de dururken yolu açmak için çalışma sürüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle