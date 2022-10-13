D-100'de trafiği durdurup kediyi kurtaran sürücü konuştu

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Olay, D100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Topkapı istikametinde meydana geldi. Trafikte bir kedinin D-100 Karayolu'nun ortasında yürüdüğünü gören Mesut Atılgan, otomobilini durdurup trafiği kesti. Daha sonra Atılgan, yolun karşısına geçmeye çalışan kediyi yakalayarak otomobiline götürdü. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

"SİZDE OLSANIZ AYNISINI YAPARDINIZ"

Ölümden kurtardığı kediyi evinin önüne kadar getiren Atılgan, kapısının önünde yavru kediyi sahiplendirdi.

O anları anlatan Mesut Atılgan, "Beylikdüzü'nden annemi almıştım. Avcılar yan yoldan D-100'e doğru giderken, kediyi önümüzdeki aracın altında gördüm. Sonra o araç durunca indim. İlk hamlemde yakalayamadım, diğer şeride geçti. Sonra orta şeritte yakaladım. Kediyi kenara mı koysam diye düşündüm ama yan yolda da tehlike vardı. Alıp eve getirdim. Kediyi buraya getirdikten sonra bir süre arabadan çıkaramadık. Koltuğun altına saklanmış. Sonra etrafta kız öğrenciler vardı. Onlara sordum 'Sahiplenmek ister misiniz?' diye. Kızlardan bir tanesi gönüllü oldu. Ben de ona verdim kediyi. Siz de olsanız aynısını yaparsınız" dedi.

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