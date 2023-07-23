D-100'de tehlikeli anlar! Otobüs şoförü otomobile su şişesi fırlattı

Haberin Devamı

Olay, D-100 Karayolu Kadıköy Acıbadem mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 BEN 51 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil arasında şerit değiştirme nedeniyle gerginlik yaşandı. Otobüs şoförü, şerit değiştirmeye çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü ile anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine otobüs şoförü, elindeki su şişesini sol şeritte ilerleyen otomobile fırlattı. Bir süre sonra, şoförün yanında bulunan muavin de önünde bulunan su şişesini otomobile attı.

Otomobildeki aile şaşkınlık yaşarken, ailenin çocukları korkarak ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)