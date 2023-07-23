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D-100'de tehlikeli anlar! Otobüs şoförü otomobile su şişesi fırlattı

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#İstanbul#Trafik#Polis
D-100de tehlikeli anlar Otobüs şoförü otomobile su şişesi fırlattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 12:37

İstanbul'da D-100 Üsküdar istikametinde ilerleyen şehirlerarası otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Otobüs şoförü ve muavini, otomobile su şişesi fırlattı. Otomobilde bulunan ailenin çocukları ise korkarak ağladı.

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Olay, D-100 Karayolu Kadıköy Acıbadem mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 BEN 51 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil arasında şerit değiştirme nedeniyle gerginlik yaşandı. Otobüs şoförü, şerit değiştirmeye çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü ile anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine otobüs şoförü, elindeki su şişesini sol şeritte ilerleyen otomobile fırlattı. Bir süre sonra, şoförün yanında bulunan muavin de önünde bulunan su şişesini otomobile attı.

Otomobildeki aile şaşkınlık yaşarken, ailenin çocukları korkarak ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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#İstanbul#Trafik#Polis