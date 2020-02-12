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Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

D-100'de şaşırtan görüntü... Canlarını hiçe saydılar

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İstanbul Mecidiyeöy D-100 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi. 

Levent'ten Çağlayan yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi.

Zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. 

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