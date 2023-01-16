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D-100'de otomobildeki derin uyku polisi harekete geçirdi

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#Avcılar#Trafik#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 11:10

AVCILAR'da D-100 yan yolda park ettiği otomobilinde uyuyakalan sürücüyü uyandırmak için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu.

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Avcılar D -100 yan yol, Gümüşpala Caddesi Yelpaze Sokak yakınındaki otobüs durağının yakınında sürücü koltuğunda hareketsizce oturan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen görevliler elinde telefonu açık halde uyuyakaldığı belirlenen sürücüyü uyandırabilmek için kaportaya elleri ile vurdu, otomobili salladı. Yaklaşık 10 dakikalık çaba ardından sürücü Alkın T. gözlerini açarak şaşkınlıkla ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.

D-100de otomobildeki derin uyku polisi harekete geçirdi

Görevlilere araç kapısını güçlükle açan ve hazır bekletilen ambulansa alınan sürücü, alkol veya benzeri bir şey almadığını, birden içinin geçtiğini, aracı park edip uykuya daldığını söyledi. Kontrollerinde sağlığında anormal durum görülmeyen sürücünün GBT sorgusunda da olumsuzluk tespit edilmedi. Sürücünün kendine gelmesinin ardından yoluna devam etmesine izin verildi.

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#Avcılar#Trafik#İstanbul

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