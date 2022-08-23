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D-100'de makas atan maganda kazaya neden oldu: Yaralılar var

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#İstanbul#D-100#Makas
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 10:00

İstanbul'da D-100 Karayolu Merter mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kaza anı kameraya yansıdı. 4 kişinin yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

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Merter D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 21 Ağustos Pazar saat 02.00 sıralarında sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil kontrolden çıkarak, solundaki otomobile ardından demir bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, sağında ilerleyen iki otomobile de çarptı. Birbirine giren araçlardan parçalar etrafa savruldu.

Kazada makas atan otomobilde şoförün yanındaki koltukta oturan kadın iddialara göre emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarparak ağır yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlarda da birer kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100de makas atan maganda kazaya neden oldu: Yaralılar var

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Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D- 100 Avcılar istikametinde trafikte aksama yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

MAKAS FACİASI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolda makas atarak ilerlediği ve kontrolden çıkmasıyla araçların birbirine girdiği anlar yer alıyor. Çarpışan araçlardan parçaların etrafa saçıldığı görülüyor.

D-100de makas atan maganda kazaya neden oldu: Yaralılar var

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#İstanbul#D-100#Makas

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