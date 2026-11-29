Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza dün saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda Denizköşkler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece yönünde ilerleyen motosiklet, yavaşlayan otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosiklet yola savruldu. Kazayı görerek diğer sürücülerin yardımına koştuğu motosikletli yerden kalkarak aracını kontrol etti. Otomobil sürücüsü de aracından inerek sürücüye yardım etti.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı aynı yönde ilerleyen otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen aracın durmasıyla motosiklet sürücüsünün otomobile arkadan çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücü yola savruluyor. Sağ şeritte ilerleyen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan sürücünün yardımına ise diğer araç sürücüleri koşuyor.

Gözden Kaçmasın Yapay zekânın urfalı sesi Haberi görüntüle