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Alper KORKMAZ - DHA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

D-100'de elektrikli scooter'lı gencin tehlikeli yolculuğu!

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D-100'de elektrikli scooter'lı gencin tehlikeli yolculuğu!
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Avcılar D-100 Karayolu'nda trafikte ilerleyen elektrikli scooter'lı genç hem trafiği hem de hayatını tehlikeye atarak yolculuk yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. D-100 Karayolu yanyol üzerinden Küçükçekmece istikametine giden bir kişi, zaman zaman trafiğe de çıkarak elektrikli scooter kullandı.

D-100de elektrikli scooterlı gencin tehlikeli yolculuğu

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, yanından süratle geçen araçlara aldırış etmeyen kullanıcı, hem kendini hem de trafikte diğer sürücüleri tehlikeye attı. Bir süre trafikte ilerleyen elektrikli scooter kullanıcısı daha sonra yan yoldan ayrıldı.

Gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

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