D-100’de alarm: Yoldan geçenlere saldırdı

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İstanbul Ataşehir’de D-100 Karayolu Kozyatağı mevkisi Kadıköy istikametinde önceki gün 16.30 sıralarında, Barış M., Tuzcuoğlu Köprüsü altında elindeki bıçağı yoldan geçenlere rasgele salladı. Salladığı bıçağın sapıyla O.Ö.’yü başından yaralayan sırt çantalı Barış M., polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Hızla geçen araçların arasından koşarken karayolunda trafiği birbirine katan Barış M.’yi, hafriyat kamyonunu önüne kıran şoför durdurmaya çalıştı. Engellemelere rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Barış M. gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.