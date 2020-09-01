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Haber Giriş: 01.09.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

D-100'de akılalmaz görüntü! Gören şaşkına döndü

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D-100'de akılalmaz görüntü! Gören şaşkına döndü
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D-100 Karayolu Maltepe'de mevki'inde, sepetli motosiklet ile seyir eden iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı.

Kendi hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle D-100'de tehlikeli yolculuk yapan 2 kişi kameraya yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti.

D-100de akılalmaz görüntü Gören şaşkına döndü

Sürücünün zaman zaman hızlandığı ve trafikteki diğer araçları solladığı kameralara yansıdı. Tehlikeli yolculuk sürücünün gözden kaybolmasıyla son buluyor.

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