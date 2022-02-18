D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

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Kaza, dün saat 22.40 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Muharrem G. idaresindeki 34 EG 3409 plakalı kamyonet, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkarak yolcu almak için durağa yanaşan 34 HJ 3496 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki 2 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

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Dört aracın karıştığı zincirleme kazada D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlardan yola akan yakıt ve yağ nedeniyle kumlama çalışması yapıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Selim Özkan, "Birisi arkadan bana çarptı. Ben öndeki minibüse çarptım. Zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sadece kamyonetteki bayan biraz rahatsızdı. Ambulansla eşiyle birlikte hastaneye götürdüler. Kazadan dolayı biraz heyecan var bizde" dedi.