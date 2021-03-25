D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

Kaza Bahçelievler D-100 Karayolu, Edirne istikametinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CRN 745 plakalı otomobil Şirinevler Metrobüs Durağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 34 KYC 79 plakalı araca arkadan çarptıktan sonra takla attı.

2'Sİ ÇOCUK, 2'Sİ KADIN 5 YARALI

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken diğer araçta da 2 kadın ile 2 çocuk yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu önlem amaçlı tek şeride düşürdü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri açtı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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