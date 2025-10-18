×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

D-100 Karayolu'nda TIR devrildi! Yol trafiğe yeniden açıldı

Güncelleme Tarihi:

#TIR Kazası#E-5 Trafik#Büyükçekmece
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 11:07

 E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak devrildi. Trafiğe kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmalarda tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 10.30 sıralarında E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevki Kumburgaz istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücü M.E.P. (25) hakimiyetindeki 59 AAR 214 plakalı TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyere vuran araç devrilerek yan yattı.

YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Hafif yaralanan M.E.P. çevredeki diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ekip çağrıldı. Kaza nedeniyle Kumburgaz istikametinde trafik yakışık 2 saat kapalı kaldı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, devrilerek yan yatan tır sürücüsünün çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TIR Kazası#E-5 Trafik#Büyükçekmece

BAKMADAN GEÇME!