D-100 Karayolu'nda TIR devrildi! Yol trafiğe yeniden açıldı

Kaza, saat 10.30 sıralarında E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevki Kumburgaz istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücü M.E.P. (25) hakimiyetindeki 59 AAR 214 plakalı TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyere vuran araç devrilerek yan yattı.

YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Hafif yaralanan M.E.P. çevredeki diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ekip çağrıldı. Kaza nedeniyle Kumburgaz istikametinde trafik yakışık 2 saat kapalı kaldı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, devrilerek yan yatan tır sürücüsünün çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.