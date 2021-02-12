D-100 Karayolu çiçek bahçesine döndü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle seyyar çiçekçiler bugünden satışa başladı. D-100 Karayolu'nda sıkışan trafikte araçların yavaş gitmesini fırsat bilen çiçekçiler burada araçların arasında satış yapıyor. D-100 Karayolunun çeşitli noktalarında satış yapan çok sayıda çiçek satıcıları Çağlayan'da havadan da görüntülendi.



D-100 Karayolu Çağlayan mevkiinde satış yapan çiçekçi Arzu Seyrekbasan, "14 Şubat geldi ama bize gelmedi. Hafta sonu yasak var. Bugünden satışa çıkardık. Bugün çiçekler biterse biter, bitmezse çöpe atacağız. Şimdilik satışlar fena değil akşama trafik daha da yoğun olur, akşamı bekliyoruz" dedi . Seyrekbasan, satış yaparken, "Prensesim, güzelim, bir tanem, güzel eşine bir çiçek alö gibi güzel sözlerle müşterilerini ikna etmeye çalıştığını söyledi.



Çiçekçi Sedat Küm de "Satış yaparken sesim kısıldı bağırmakta. 14 Şubat öncesi elimizdeki çiçekleri bitirmek için uğraşıyoruz. Demetleri 15-20 liraya satıyorum. Güllerin tanesi ise 20 lira. Akşama kadar satmaya çalışacağız" dedi. Trafikte hem kızı hem de eşi için gül alan bir kişi ise, "Ara ara yoldan satanlardan alıyorum. Çiçekçilerden daha ucuza geliyor dedi" ifadelerini kullandı.



D-100 Karayolunda satış yapan çiçekçiler ise bu özel gün için gül ve nergis satışını tercih etti. Güllerin tanesi 15 liradan, nergislerin çifti 10 liradan satıldı.