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D-100 kara yolunda zincirleme kaza! Ulaşım aksadı

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#D-100'De Zincirleme Kaza#Trafik Kazası#Kocaeli
D-100 kara yolunda zincirleme kaza Ulaşım aksadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 19:37

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, trafikte aksamaya neden oldu.

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Kara yolunun Gebze Tavşanlı mevkisi İstanbul yönünde K.M'nin kullandığı yabancı plakalı tır, Y.C. idaresindeki 34 RU 3238 plakalı otomobil ve A.K. yönetimindeki 41 ZA 087 plakalı pikap kazaya karıştı. Kazada, pikap sürücüsü ile aracındaki kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda zincirleme kaza Ulaşım aksadı

ULAŞIMDA AKSAMAYA NEDEN OLDU

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansta tedavi edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

D-100 kara yolunda zincirleme kaza Ulaşım aksadı

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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#D-100'De Zincirleme Kaza#Trafik Kazası#Kocaeli

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