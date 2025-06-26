D-100 kara yolunda zincirleme kaza! Ulaşım aksadı

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Kara yolunun Gebze Tavşanlı mevkisi İstanbul yönünde K.M'nin kullandığı yabancı plakalı tır, Y.C. idaresindeki 34 RU 3238 plakalı otomobil ve A.K. yönetimindeki 41 ZA 087 plakalı pikap kazaya karıştı. Kazada, pikap sürücüsü ile aracındaki kişi yaralandı.

ULAŞIMDA AKSAMAYA NEDEN OLDU

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansta tedavi edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.