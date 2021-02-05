CZN Burak kimdir nereli kaç yaşında? CZN lakabı için açıklama yaptı

CZN Burak çektiği videolar ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Uluslararası sosyal mecralarda paylaştığı videolarla ünlenen CZN Burak, isminin önünde yer alan CZN kelimesini ise takma ad olarak kullanıyor. Peki, CZN Burak kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o bilgiler

CZN BURAK KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Takma adı CZN Burak olan Burak Özdemir, Hatay yemeklerini icra eden bir restoranın sahibidir. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı. Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede restoranını sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlattı: Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı. Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey’e bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır. Nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor.