×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Cüzdanımı kaybettim' dedi, taksiciye para vermedi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Pendik#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 17:59

İstanbul'da Maltepe'den Pendik'e taksi ile giden bir yolcu, 358 lira tutan ücreti cüzdanını kaybettiğini öne sürerek ödemedi. Taksi şoförü ise yolcuya, 'Haram zıkkım olsun. Sizin gibi insanları almaya da korkuyoruz" diyerek sitem etti.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Pendik İlçesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir yolcu, çağırdığı taksiyle Maltepe'den Pendik'e gitti. Yolcu gitmek istediği yere geldiği sırada 'cüzdanımı kaybettim' yalanını söyleyerek 358 lira tutan yol ücretini ödemek istemedi.

Yolcunun bu sözleri karşısında sinirlenen taksi şoförü yolcuya 'Haram zıkkım olsun. Sizin gibi insanları almaya da korkuyoruz' diyerek sitem etti. Ardından yolcunun taksiden inmesini istedi. O anlar ticari taksi şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Pendik#Taksi

BAKMADAN GEÇME!