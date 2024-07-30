'Cüzdanımı kaybettim' dedi, taksiciye para vermedi

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Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Pendik İlçesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir yolcu, çağırdığı taksiyle Maltepe'den Pendik'e gitti. Yolcu gitmek istediği yere geldiği sırada 'cüzdanımı kaybettim' yalanını söyleyerek 358 lira tutan yol ücretini ödemek istemedi.

Yolcunun bu sözleri karşısında sinirlenen taksi şoförü yolcuya 'Haram zıkkım olsun. Sizin gibi insanları almaya da korkuyoruz' diyerek sitem etti. Ardından yolcunun taksiden inmesini istedi. O anlar ticari taksi şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.