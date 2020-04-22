MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCüzdan hırsızlığı kamerada
GeriGündem Cüzdan hırsızlığı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN/GEMLİK(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Cüzdan hırsızlığı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cüzdan hırsızlığı kamerada
Abone Olgoogle-news

BURSA’da, Tuncay Cin’in yere düşürdüğü cüzdanındaki 200 lirayı ve kartları aldıktan sonra cüzdanı yere bırakıp kaçan F.A.’nın hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Tuncay Cin, kaldırımda bulunan sandalyeye oturmak isteyince pantolonunun cebinde bulunan cüzdan yere düştü. O sırada karısıyla birlikte kaldırımda yürüyen F.A., yerde duran cüzdanı gördü. Kimseye fark ettirmeden yerdeki cüzdanı alan F.A., Tuncay Cin’den 2 metre uzaklaştıktan sonra cüzdanı açtı. Cüzdanda bulunan 200 TL para ve kredi kartlarını alan F.A., cüzdanı kaldırıma attı. Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Tuncay Cin, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını izledi. Kamera görüntülerinde cüzdanının çalındığını gören Cin, polise giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, F.A.’yı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle