Çuvallı soyguncular yakalandı

Kepengi levyeyle açarak giren hırsızlar, gerçek altın zannederek içerideki imitasyon bilezikleri ve 450 gram gümüşü alarak kaçtı. Bu soygundan bir hafta sonra, Maltepe’deki bir kuyumcu soyuldu. Dükkândan 300 bin TL değerinde altın alındığı belirlendi. 20 Mart’ta Üsküdar’daki kuyumcu dükkânına giren hırsızların ise 400 bin TL değerinde altın çaldıkları tespit edildi.

Kuyumcuların şikâyeti üzerine polis araştırma başlattı. Kamera görüntülerinden, çete üyelerinin kar maskesi takarak bir otomobille kuyumculara geldikleri, altınları çuvala koydukları anlaşıldı. Ayrıca çetenin sokak üzerinde bir de gözcü bulundurduğu saptandı.

Kimlikleri belirlenen Aytaç O. (35) ve Mehmet İ. A. (60) gözaltına alındı. Mehmet İ.A.’nın hırsızlıktan 17, Aytaç O.’nun ise 3 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Aytaç O. tutuklanırken, Mehmet İ.A. adli kontrolle serbest kaldı.